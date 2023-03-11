Гала-концерт конкурса Florida Keys в Нью-Йорке посвящен 100-летию Гейдара Алиева

В концертном зале Weill знаменитого культурного центра Carnegie Hall в городе Нью-Йорк состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном руководителем функционирующей в штате Флорида Американо-азербайджанской культурной ассоциации Тохфой Эминовой совместно с руководителем действующего при ассоциации Комитета по вопросам образования и культуры Парвин Мурадовой при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие также сотрудники посольства нашей страны в США и ее представительства в ООН. Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и США.

Поприветствовав участников мероприятия, директор конкурса Florida Keys Парвин Мурадова сказала, что в этом году в нашей стране и мире отмечается 100-летие со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Учитывая это важное событие, конкурс Florida Keys посвятил гала-концерт юбилею великого лидера.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев выразил команде, жюри конкурса Florida Keys во главе с Парвин Мурадовой и Тохфой Эминовой, музыкантам, преподавателям и родителям признательность за организацию на протяжении многих лет в США интересного музыкального состязания.

Поздравив победителей, удостоенных чести выступать в таком знаменитом очаге культуры, как Carnegie Hall, заместитель председателя пожелал всей молодежи, принимавшей участие в конкурсе, успехов.

На мероприятии также выступил первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев.

Затем финалисты конкурса Florida Keys исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов-классиков. В концертной программе прозвучали очень любимая гениальной личностью нашего народа Гейдаром Алиевым азербайджанская народная песня "Кючелере су сепмишем" и песня легендарного певца и композитора Муслима Магомаева "Aзербайджан".

Мероприятие завершилось объявлением победителей конкурса в различных номинациях, вручением им дипломов и наград. Среди победителей находились музыканты, представлявшие такие страны, как Азербайджан, США, Германия, Израиль и Грузия.

Победителей этого года выявило жюри в составе профессора Университета Ататюрка в турецком городе Эрзурум, пианистки Хагигат Магеррамовой (председатель), профессора Государственного университета Сан Хосе в Калифорнии, пианиста Намига Султанова, солиста Метрополитен-Опера, баритона Алексея Лаврова, профессора по классу скрипки музыкальной школы при Колумбийском университете и Высшей школы музыки при Лозаннской консерватории Швейцарии Сергея Шварца, профессора по классу фортепиано Парижской школы музыки имени Альфреда Корто и Консерватории Рюэй-Мальмезон Рены Шерешевской-Мустафабейли, председателя фортепианного фонда "Fundación Banco Santander" в музыкальной школе Королевы Софии в Мадриде, профессора Станислава Юденича.

Отметим, что конкурс "Florida Keys" имени выдающегося азербайджанского композитора Джевдета Гаджиева проводится с 2017 года с целью выявления талантливых музыкантов со всех уголков мира, создания возможности для выступления в центре "Carnegie Hall", привлечения внимания к богатой музыкальной культуре Азербайджана. Одна из важных сторон конкурса заключается в исполнении азербайджанской музыки многочисленными зарубежными музыкантами.

Руководитель проекта Парвин Мурадова является дочерью народных артистов - композитора Джевдета Гаджиева и замечательной исполнительницы национальных танцев Амины Дильбази.