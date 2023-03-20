Театры Баку выступят с гастролями в регионах Азербайджана

Театры, действующие в столице Азербайджана, представят свои спектакли в регионах, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства культуры.

Отметим, что продолжается серия мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджана в рамках "Года Гейдара Алиева".

Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также более тесного общения с местными творческими коллективами и обменом опытом.

В дни праздника Новруз коллективы восьми ведущих учреждений культуры столицы выступят со спектаклями в различных регионах нашей страны.

В рамках программы с первыми гастролями выступит коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ, который представит 20 марта в Центре культуры Шамахинского района постановку "Şəbədə".

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига 22 марта отправится в Сальян и Лянкяран. Там на сцене Сальянского государственно кукольного театра и перед воспитанниками Детского дома города Лянкяран коллектив продемонстрирует спектакль "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (Мусье Жордане и дервиш Масталишах).

Азербайджанский государственный академический русский драматический театра имени Самеда Вургуна 22 марта выступит в Гяндже со спектаклем "Yeddi gözəl" (Семь красавиц).

Труппа Азербайджанского государственного академического музыкального театра 23 марта представит спектакль "Molla Nəsrəddinin beş arvadı" (Пять жен Моллы Насреддина) на сцене театра в Мингечевире.

Шушинский государственный музыкальный драматический театр представит 23 марта в Гусарском государственном лезгинском драматическом театре спектакль "Lənkəran xanının vəziri" (Визирь Лянкяранского ханства).

Азербайджанский государственный театр пантомимы 24 марта с "Pantomim buketi" (Букет пантомим) выступит в Центре культуры Габалинского района.

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя 26 марта в Сумгайыте покажет детскую постановку "Dəcəl keçi" (Непослушный козленок).

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр продемонстрирует в Шеки 27 марта спектакль "Məlikməmməd" (Меликмамед).