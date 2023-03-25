В Мигячевире появился Молла Насреддин с пятью женами

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил спектакль "Molla Nəsrəddinin beş arvadı" (Пять жен Моллы Насреддина) на сцене Мингячевирского государственного драматического театра, сообщили Day.Az в пресс-службе музтеатра.

Отметим, что в рамках "Года Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана организовало в регионах страны гастроли восьми столичных театров. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Спектакль "Пять жен Моллы Насреддина" поставлен по комедийной пьесе узбекского писателя Ибрагима Садыгова. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, хореографы-постановщики - заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, ассистент режиссера - Тамилла Асланова. Перевел текст произведения с узбекского на азербайджанский язык Дильсюз Мустафаев.

В ролях - заслуженные артисты Акбер Ализаде, Нахида Оруджова, Играр Саламов, Ульвия Алиева, актеры Мойле Мирзалиев, Мехрибан Залиева, Гюльджахан Саламова, Гюльнара Азизова, Руслан Мурсалов, Фарид Рзаев.

В спектакле "Пять жен Моллы Насреддина зрители стали свидетелями многочисленных приключений Моллы Насреддина и его жен, которых он как бы не старался, так и не смог перехитрить. Молла Насреддин - фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. Персонаж Насреддина эклектичен и сочетает в себе образ мудреца и простака одновременно. Молла Насреддин - вольнодумец, хитрец и плут, высмеивающий людские пороки, скупцов, ханжей, лицемеров, судей-взяточников и мулл. Он неизменно находит неординарный выход из любой ситуации. Насреддин виртуозно владея словом, нейтрализует любое своё поражение.