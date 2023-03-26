Опера «Севиль» вновь на сцене
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29 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлена опера "Севиль" выдающегося композитора Фикрета Амирова.

Как сообщили Day.Az в театре, главную партию Севиль в опере исполнит солистка театра Фатима Джафарзаде.

Другие партии исполнят заслуженные артисты Инара Бабаева, Турал Агасиев, Сабина Вагабзаде, солисты театра Атеш Гараев, Махир Тагизаде, Фахмин Ахмедли, Эсмира Мамедова, Садиг Меликов и Назар Бейляров.

Произведение посвящено роли женщин в обществе, переживаемых ими трудностях, проводимой борьбе и, наконец, моральной победе над патриархальными традициями.