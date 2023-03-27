Азербайджанский вокалист завоевал золотую медаль на международном конкурсе в США

Солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат республиканских и международных конкурсов Урфан Джафаров завоевал золотую медаль на международном вокальном конкурсе оперных певцов American International Vocal Competition of Opera Singers 2023 в Нью-Йорке, заняв первое место среди представителей 67 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он стал первым азербайджанцем, представившим страну с сольным выступлением в одном из самых известных концертных залов мира - Карнеги-холл. Как победитель конкурса, Урфан Джафаров получил за сольный концерт престижный сертификат.

Конкурс American International Vocal Competition of Opera Singers - одна из платформ, которая позволяет молодым исполнителям выступить с сольным концертом на престижной сцене.