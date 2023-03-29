В Баку впервые показали российский моноспектакль "Маленькие трагедии"

Впервые в Баку на сцене Международного центра мугама состоялся показ российского моноспектакля "Маленькие трагедии", сообщает Day.Az.

Спектакль поставлен известным режиссером Константином Солдатовым, уроженцем Баку, выпускником ГИТИСа, который на многих российских сценах поставил около 50 спектаклей, является лауреатом театральных премий.

Цикл "Маленькие трагедии" до сих пор является загадкой для пушкинистов. Каждая из пьес "Каменный гость" и "Пир во время чумы" - будто отрывок из утерянного произведения большой формы, но в каждом предельно сконцентрированы суть конфликта и философия персонажей. Тем ценнее отважные попытки найти театральный эквивалент оригинальным драматическим опытам Пушкина.

Именно с этой задачей великолепно справился творческий дуэт режиссёра Константина Солдатова и известной актрисы Ирины Якубенко. Вдумчивая работа с классическим материалом, насыщение его музыкой, поиск параллелей с современностью - это успешный тренд в творчестве режиссера Константина Солдатова. Современные биты и музыкальное наполнение текста великого классика, прекрасно написанные и сведенные саунд-дизайнерами и композиторами Платоном Солдатовым и Константином Солдатовым, могли бы перевести спектакль в жанр Sound Performance, если бы не игра актрисы, образ и мастерство которой на сцене приковывает взгляд зрителя раз и навсегда. Причем, раскрывает каждый образ, как будто достает ядро миндаля. На наших глазах происходит огранка каждого персонажа до уровня драгоценного алмаза. Так получается самый настоящий спектакль. Одна из множества его форм. Симпатичная, ритмичная, классическая и современная одновременно...

Продюсеры проекта - Леонид Клёц, Искра Таррант

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