Обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в области кино и совместные проекты

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев посетил Агентство кинематографии Узбекистана, встретился с главой агентства Фирдавсом Абдухаликовым.

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие директор Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии Эльдор Юлдашев, начальник отдела международных связей Агентства Сайера Худайбердиева, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Самир Аббасов и другие гости.

В ходе встречи были обсуждены сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в области кино, реализация совместного кинопроекта кинематографистов двух стран, обмен опытом, более широкое представительство азербайджанской стороны на ежегодном Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".

На встрече генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что его страна всегда придает большое значение сотрудничеству в сфере кино с Азербайджаном, рассказал о работе и реформах, проводимых в Узбекистане в сфере кино.