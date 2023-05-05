Русский дом в Баку проведет литературно-музыкальный проект "Стихи о героях"

7 мая в Русском доме в Баку пройдет литературно-музыкальный проект "Стихи о героях". Молодые поэты, члены Поэтического клуба Русского дома в Баку - Лала Гасанова, Зарема Манафова, Гюнатай Гусейнова, Ольга Шалаева и Лала Алиева-Клычкова выступят со стихами о победе во Второй мировой войне.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

В рамках мероприятия также состоится торжественное открытие выставки "Путь к Победе", посвященной советским агитационным плакатам периода Второй мировой войны.

В музыкальной программе примут участие заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (БМА) Алёна Инякина, артист Азербайджанской государственной хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева Фархад Алекберов, выпускница БМА Аминат Ахмедова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фирус Мамедов.

С танцевальными номерами выступят Камила Цуркан, Мариам Цуркан, Фидан Нагиева, Камила Алиева, Эльза Алиева, Диана Цуркан, Эмиля Алиева, Даниэла Каневская.