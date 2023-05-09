В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Как передает во вторник Day.Az, со вчерашнего дня участники фестиваля уже собираются в Шуше.

Отметим, что город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (TÜRKSOY) "Культурной столицей тюркского мира". В международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" примут участие творческие коллективы стран, входящих в TÜRKSOY, других тюркоязычных стран и народов региона.

В фестивале, который пройдет с 9 по 11 мая, наряду с Азербайджаном, примут участие Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова, Узбекистан, а также Каракалпакстанская Автономная Республика Узбекистана, Республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.