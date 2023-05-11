В Баку состоялась презентация журнала "Утро", издаваемого на русском языке, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, представители науки, руководители и представители медиаструктур.

До начала мероприятия главный редактор журнала "Утро" Габиль Агазаде рассказал в беседе с корреспондентом Trend, что первый выпуск издания посвящен великому лидеру, выдающейся личности Гейдару Алиеву.

"Ранее "Утро" был только информационным порталом, сейчас мы приняли решение издавать и печатную версию - журнал. Издание первого номера журнала совпало со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Первый выпуск издания посвящен деятельности Гейдара Алиева. Журнал будет издаваться ежемесячно, он будет охватывать различные сферы - это политика, наука, культура", - сказал Габиль Агазаде.

Выступая на презентации журнала, Габиль Агазаде выразил признательность всем участникам мероприятия.

"Мы долго шли к созданию журнала и рады, что нам удалось воплотить в жизнь задуманное. Первый номер журнала "Утро" вышел в свет в мае, именно в мае исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Созидание было целью и смыслом жизни Гейдара Алиева. Великий лидер вывел республику на путь энергетической державы. Его политическое влияние вышло за региональные рамки и приобрело международную значимость. Гейдар Алиев оставил своему народу богатое наследие. В своей деятельности он руководствовался национальными интересами, интересами своего народа", - сказал Габиль Агазаде.

Доктор философских наук, профессор Рафиг Алиев поздравил редакцию журнала "Утро", отметив своевременность издания. Он подчеркнул особую значимость политического и идеологического наследия общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Мы должны беречь, развивать и передавать другим поколениям наследие Гейдара Алиева. Уверен, что посредством журнала "Утро" читатели смогут глубже ознакомиться с наследием великого лидера Гейдара Алиева", - добавил Рафиг Алиев.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Аслан отметил, что выпуск журнала - это нелегкое дело и выразил пожелание, чтобы журнал нашел своего читателя.

Говоря о наследии великого лидера, Новруз Аслан подчеркнул, что Гейдар Алиев был гениальным человеком, патриархом политики. Было отмечено, что сегодня мы живем идеями и заветами Гейдара Алиева, политику общенационального лидера продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в своем выступлении рассказал, что в России проходят мероприятия, посвященные 100-летию Гейдара Алиева.

"Считаю издание журнала большим событием. Закономерно, что первый номер журнала "Утро" посвящен именно деятельности Гейдара Алиева", - добавил Михаил Бочарников.

По словам посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, в журнале "Утро" отражено много информационных направлений, которые вызовут большой интерес у читателей.

"Направление, избранное создателями журнала, принесет свои плоды в будущем. Первый номер издания посвящен деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который подарил уверенность и надежду азербайджанскому народу, показал путь", - сказал Андрей Равков.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин в своем выступлении поделился воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, добавив, что великий лидер был уникальной, незаурядной личностью.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов рассказал о внимании, которое Гейдар Алиев уделял сфере образования, коснулся роли великого лидера в создании национального кадрового потенциала. Было отмечено, что Гейдаром Алиевым была заложена основа практики направления представителей азербайджанский молодежи на обучение за рубеж. Получив знания и опыт, они возвращались на родину, чтобы служить своей стране.

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид и завотделом Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли отметили, что в стране уделяется большое внимание развитию прессы.

Было подчеркнуто, что журнал "Утро" - это не первое издание, выпускаемое в Азербайджане на русском языке. В стране издаются газеты на русском языке, у большинства сайтов и информационных агентств есть русскоязычные версии.

В заключение Ровшан Агаев и Айдын Керимов - авторы, печатающиеся в журнале "Утро", рассказали об издании, темах, которые оно освещает.