Фарид Джафаров назначен заместителем министра культуры Азербайджана

Назначен новый заместитель министра культуры Азербайджана.

Об этом сообщили в министерстве культуры в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Было отмечено, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Фарид Джафаров назначен заместителем министра культуры.

Отметим, что до этого назначения он был исполнительным директором Молодежного фонда Азербайджанской Республики.