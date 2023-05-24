В Баку пройдет Неделя кукольных театров
Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку с 13 по 17 июня проведет мероприятие Недели кукольных театров, передает Day.Az.
Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана. Его цель - расширение творческих связей действующих в стране кукольных театров, обмен опытом, представление жителям столицы творческих возможностей региональных театров и т.д.
Неделя кукольных театров пройдет на сцене Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку по принципу "Открытых дверей".
Почетными гостями на этом театральном празднике станут известные представители культуры и искусства страны, театроведы, искусствоведы, драматурги, авторы, занимающиеся детской литературой.
Помимо просмотра постановок у любителей театра будет возможность принять участие в дискуссиях о современной детской литературе, кукольных театрах и тенденциях в этой сфере.
В Неделе кукольных театров, торжественное открытие которой состоится 13 июня, наряду с Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига также спектакли из своего репертуара представят Нахчыванский, Гянджинский, Сальянский и Гахский государственные кукольные театры.
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