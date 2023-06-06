В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) в Баку состоялся авторский концерт, посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств, композитора Джангира Зульфугарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде, которая отметила, что творческий путь Джангира Зульфугарова начался в 80-е годы прошлого века и продолжается уже несколько десятилетий.

"Школу профессионального мастерства композитор проходил в классе выдающегося симфониста, профессора Джевдета Гаджиева. Уже много лет он является активным членом Союза композиторов Азербайджана, а с 2019 года - членом правления творческой организации. Родившись в семье известного композитора, народного артиста, классика национальной детской музыки Огтая Зульфугарова, Джангир Зульфугаров своим творчеством ярко демонстрирует преемственность поколений и традиций. Среди его музыкальных произведений, в числе которых фортепианные, камерные, оркестровые, музыкально-театральные сочинения, значительное место занимают опусы для детей и подростков. Не случайно, что творческий вечер композитора приурочен к Международному дню защиты детей и в его концертной программе самое активное участие принимают юные музыканты", - подчеркнула Ализаде.

Жизненный и творческий путь Джангира Зульфугарова, его творческие достижения были представлены в докладе секретаря Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Гафаровой.

На мероприятии состоялась презентация новой брошюры "Композитор Джангир Зульфугаров", где раскрываются основные моменты биографии и деятельности композитора. Ее автором является доктор философии по искусствоведению Лятифеханым Алиева, рассказавшая на презентации о своей работе над брошюрой. Издание из серии "Композиторы и музыковеды Азербайджана" подготовлено по инициативе и при поддержке Союза композиторов Азербайджана.

Далее была представлена концертная программа из произведений Джангира Зульфугарова. Две фантазии для фортепиано "Sarı gəlin" и "Ağ alma", композиция "Oazis" для флейты и фортепиано, а также детские песни прозвучали в исполнении младшей группы хора "Şəms" Азербайджанской государственной детской филармонии (руководитель - заслуженный деятель искусств Диляра Алиева), профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Университета Ататюрка (Турция) Хагигат Магеррамовой (фортепиано), лауреата международного конкурса Эмины Зульфугаровой (флейта) и автора.

В формате видеозаписи присутствующие ознакомились с гравюрами "Ümid adası" ("Остров надежды") для флейты и симфонического оркестра.

В знак почтения к памяти отца и наставника на авторском концерте композитора Джангира Зульфугарова была исполнена "Элегия" для фортепиано Огтая Зульфугарова, которую представил ученик 6-го класса 23-й музыкальной школы Афрасияб Мамедов - правнук известного композитора.