В старинной части Баку появилось "Лиловое Королевство"

В Центре современного искусства в Ичери шехер прошли премьерные показы кукольного спектакля "Лиловое Королевство" по пьесе поэта, писателя, драматурга Анары Ахундовой, сообщает Day.Az.

Спектакль рассказывает о жителях Лилового Королевства и историях, которые с ними происходят: веселых и немного грустных, забавных и поучительных, обычных и необычных, но обязательно добрых и светлых. Представление рассчитано на детей младшего школьного возраста, но так же интересно и взрослым, так как пьеса основана на одноименном сборнике рассказов Анары Ахундовой. Книга написана в жанре "городской сказки" и по сути является сборником сказок для взрослых.

В ролях - поэт, писатель, драматург, организатор литературно-музыкальных концертов и перформансов Анара Ахундова, фотограф, ABA терапист, соучредитель студии творческо-развивающих занятий A'n'A studio, автор программ развивающих занятий для детей Анна Сулейманова. Декорации изготовила Анна Сулейманова, персонажей создала художник и дизайнер Оксана Казымова. Музыку для спектакля написала композитор и музыкант Наталья Гончарова.

Спектакль "Лиловое Королевство" - это третий спектакль, поставленный в рамках проекта A'n'A studio (творческо-развивающая студия для детей, созданная Анарой Ахундовой и Анной Сулеймановой). Ранее бакинские зрители уже видели спектакли "Рождество в Белом городе" и "Новруз идет! Весна идет!".

Проект реализован при поддержке Объединенного клуба художников и продлится до конца июня.

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