В Африке изучают азербайджанский мугам и начато создание классов искусства тара

В Луанде (Ангола) при совместной организации Общества дружбы Азербайджан-Нигерия и Фонда искусств и культуры реализуется благотворительный проект "Объединенные голоса", связанный с продвижением азербайджанской музыки в мире, сообщила Day.Az руководитель Общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

В рамках проекта состоялись пятидневные мастер-классы заслуженного артиста Азербайджана, директора Международного центра мугама, тариста Сахиба Пашазаде с симфоническим оркестром музыкальной школы Джамунга и студентами Фонда искусства и культуры.

Участникам была предоставлена история и традиции азербайджанской музыки, рассказано об особенностях искусства мугама и игры на таре, входящих в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Главная цель проекта - привить музыкантам секреты профессиональной музыки, дать им возможность разделить сцену с известными музыкантами, создание мостов между культурами и открытие классов искусства тара в новых странах. Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Международного центра мугама, Centre Fundação Arte, Cultura Orquestra Sinf, Camunga Friends of Azerbaijan Organisation in Nigeria.