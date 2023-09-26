В Баку проходит VII Международный фестиваль документального кино

С 26 сентября по 1 октября 2023 года в Баку пройдет VII Международный фестиваль документального кино DokuBaku.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на организаторов фестиваля, DokuBaku проводится ежегодно с 2017 года при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Тема фестиваля в этом году - "Космодарвинизм: Эра Водолея". В дни праздника документального кино будет показано более 60 фильмов, которые будут претендовать на победу в пяти номинациях: "Лучший полнометражный фильм", "Лучший короткометражный фильм", DokuDarwin, "Вне конкурса" и "DokuKids - фильмы для детей". Победителей в каждой номинации определит международное жюри из 20 признанных экспертов, в числе которых такие известные мастера жанра, как Франсуа Скаллиер, Ник Войт, Майкл Граверсен, Андреа Цулкова, Эмиль Наджафов и Фуад Шабанов. В этом году, помимо уже существующих наград iHuman, iCyborg, NewEye, будет впервые присуждена новая награда - CosmoHuman.

Следует отметить, что число партнеров фестиваля DokuBaku увеличивается с каждым годом. В фестивале этого года принимают участие представитель Международного кинофестиваля в Салониках Янис Палавос и автор программы Лиссабонского фестиваля документального кино Джастин Джекл.