Азербайджанский дирижер примет участие в концерте в Санкт-Петербурге

В культурной столице России Санкт-Петербурге сегодня состоится закрытие межгосударственной программы "Санкт-Петербург - культурная столица СНГ 2023". На церемонии закрытия в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии под управлением художественного руководителя, народного артиста России выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ.

Как сообщает Day.Az, вместе с оркестром в этот вечер выступят участники молодежной программы Большого театра, также представляющие страны-члены СНГ. В программе - арии и ансамбли из знаменитых опер.

В течение вечера за дирижерский пульт коллектива встанут представитель известной музыкальной династии Азербайджана, дирижер Муртуза Бюльбюль, Расул Клычев из Туркменистана, Рахат Осмоналиев из Кыргызстана.

Отметим, что Молодежный симфонический оркестр СНГ был организован в ноябре 2007 года в столице Казахстана Астане для участия в концерте, посвященном II Форуму творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. В его состав традиционно входят молодые музыканты стран Содружества, лауреаты и победители престижных музыкальных конкурсов.

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