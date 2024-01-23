14-летняя азербайджанка выступила в церкви Нотр-Дам-д’Эсперанс в Париже

14-летняя азербайджанка, лауреат международных конкурсов Сура Руфат выступила в концертной программе победителей конкурса "Новые звезды", которая прошла в церкви Нотр-Дам-д'Эсперанс в Париже, сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На вечере прозвучали произведения мировых классиков - Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других.

Сура Руфат родилась 22 ноября 2009 года в Баку. С 4 лет брала уроки скрипки у заслуженного педагога, профессора Фатимы Идъятулиной. С 5 лет начала обучаться в средней музыкальной школе имени Бюльбюля, позднее - в Гимназии искусств при Национальной академии. С 2017 года становилась лауреатом республиканских и международных конкурсов, выступала в Грузии, Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии, Турции, Германии и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!