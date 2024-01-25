Ансамбль "Гая" выступит c концертом-фантазией "Аршин мал алан"

В Международном центре мугама в Баку 26 января в 19.00 состоится концерт-фантазия "Аршин мал алан" Государственного ансамбля "Гая", организуемый при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Зрители смогут услышать композиции из музыкальной комедии выдающегося композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в новой презентации и интерпретациях в исполнении молодого коллектива.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

"Аршин мал алан" (Arşın mal alan) - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1913 году. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Действие оперетты происходит в Шуше, городе, где вырос композитор. Новое поколение молодых людей мечтает создать семью, основанную на взаимной любви. В произведении сочетаются традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в более двухсот театрах свыше восьмидесяти стран мира. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самым же популярным считается показанный в более чем 130 странах мира фильм 1945 года с Рашидом Бейбутовым в главной роли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!