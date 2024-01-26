В Азербайджане пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой

В Баку c 27 апреля по 3 марта пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, сообщает Day.Az.

Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства.

"Фестиваль станет большим музыкальным праздником для любителей классического искусства. В течение семи дней на различных концертных площадках будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов, которые будут исполнены известными артистами, в том числе из-за рубежа. Особо отмечу, что на сцене вместе с мастерами будет выступать талантливая молодежь. Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом", - сказала Фидан Гаджиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World.

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