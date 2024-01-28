Концерт мастеров искусств Индонезии в Шеки

В Шекинском государственном драматическом театре любителям музыки была представлена концертная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов Индонезии, организованная посольством этой страны в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом концерта, который прошел 27 января, гости ознакомились с выставкой, организованной в фойе театра с целью пропаганды культурного и туристического потенциала Индонезии.

Выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид выразил благодарность администрации города за поддержку в организации выставки и концерта. Отмечалось, что программа, реализуемая посольством Индонезии в Азербайджане, направлена на дальнейшее расширение взаимоотношений и дружественных связей между народами двух стран в сфере культуры.

В своем выступлении глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов подчеркнул успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Индонезией в сфере культуры и пригласил музыкальные и танцевальные коллективы дружественной страны принять участие в традиционном Международном музыкального фестивале "Шелковый путь", который пройдет в Шеки этим летом.

Национальные танцы и музыкальные номера, представленные на концерте индонезийскими артистами, вызвали большой интерес зрителей.

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