Cadenza Contemporary Orchestra выступит с концертом "Пересекающиеся линии"

В Международном центре мугама в Баку 20 февраля в 19.00 состоится концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Тюркар Гасымзаде, концертмейстер - Самир Асадов) под названием "Kəsişən xətlər" (Пересекающиеся линии), сообщает Day.Az.

В концертной программе будут представлены произведения Джалала Аббасова "Струнный квартет No2", Беата Фуррера - соло для фортепиано "The Snow Has No Voice", Клода Дебюсси - соло для флейты "Syrinx" и Артюра Онеггера - "Симфония No.2".

Выступят Рахиля Назарова (флейта), Самир Асадов и Вяфа Кузнецова (скрипка), Рена Рагимова (виола), Эрол Рзаев (виолончель) и Хумай Гасымзаде (фортепиано).

Вход бесплатный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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