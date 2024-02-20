В Баку состоялся концерт памяти Рашида Бейбутова

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт, посвященный памяти народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского исполнителя Рашида Бейбутова (1915-1989), сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили оркестр и солисты Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, народный артист Сархан Сархан, заслуженный артист Турал Абдуллаев, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, а также Аббас Ахмед, Самир Пириев, Васиф Байрамов, Рустам Джафаров, Али Мамедов, Вагиф Нагиев и другие.

Репертуар Рашида Бейбутова был очень широк, основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и композиции народов мира.

На вечере прозвучали легендарные песни из репертуара Рашида Бейбутова, среди которых "Gəncə", "Zibeydə", "Lalələr", "Gözəlim sənsən", "Sevgilim", "Əziz dost", "Bahar sənsiz", "Azərbaycanım", "Ey Vətən" и другие.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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