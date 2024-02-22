В Баку прошла презентация книги "Со сцены в окопы" памяти шехида Карабахской войны Тогрула Гаджиева

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященный памяти шехида 44-дневной Отечественной войны Тогрула Гаджиева, организованный ОО "Şəhid Analarına Dəstək!" (Поддержка матерей шехидов) при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.

В рамках мероприятия была презентована книга Руфата Гусейнли "Səhnədən səngərə", посвященная Тогрулу Гаджиеву. На вечере выступили председатель "Şəhid Analarına Dəstək!" Джейран Гасанова, народный артист Азербайджана Эльчин Гашимов, заслуженный артист Сабухи Джафаров, преподаватели, друзья и сослуживцы Тогрула Гаджиева.

Тогрул Гаджиев родился 24 декабря 1996 года в Баку. С детства он увлекался музыкой и мечтал о родном Физули, о котором знал лишь из воспоминаний родителей.

Семья Гаджиевых - беженцы из Физулинского района. В августе 1993 года, когда на оккупированных территориях Азербайджана свирепствовали армянские агрессоры, Гаджиевы перебрались в Баку. В столице долгие годы они ютилась на территории бывшего завода по ремонту вычислительных машин, а затем на протяжении более десяти лет - в маленькой комнате. Только в 2009 году они смогли построить свой небольшой дом в Сулутепе и обустроиться.

Тогрул Гаджиев учился в школе беженцев №18 Зангиланского района, вместе с братом ходил в музыкальную школу. Тогрул был очень талантливым мальчиком и неоднократно побеждал на конкурсах. С высокими баллами он поступил в Азербайджанскую национальную консерваторию, с отличием окончил бакалавриат и магистратуру. Принимал участие в различных концертных программах, был преподавателем детской музыкальной школы № 3 Физулинского района.

Его отец, Руфат, был рабочим, воевал в Первой Карабахской войне. Зимой 1994 года он был тяжело ранен во время Горадизской операции. С первых дней Второй Карабахской войны Тогрул Гаджиев отправился на фронт рядовым действительной военной службы и доблестно сражался с армянскими оккупантами. Он стал шехидом 10 октября 2020 года при освобождении родного Физулинского района.

Тогрул Гаджиев посмертно награжден медалями "Vətən uğrunda" (За Отчизну) и "Füzulinin azad olunmasına görə" (За освобождение Физули).

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