В рамках Национального дня Азербайджана на Expo 2023 Doha организована концертная программа

Вечером 22 февраля в рамках Национального дня Азербайджана, проведенного на Международной садоводческой выставке - 2023 в Катаре (International Horticultural Expo 2023 Doha), была организована концертная программа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, организованном совместно с Министерством культуры Азербайджана, в исполнении ритм-группы "Натиг" прозвучали композиции "Ритмы Шуши", "Мехрибан", "Азербайджанские ритмы", "Джанги", "Гайтагы", композиция "Карабах", в исполнении народного артиста Энвера Садыхова и группы "Бута" - "Фантазия" и другие произведения, в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца - сюита "Одлар Юрду", танцы "Гайтагы" и "Зангезурское яллы".

Напомним, что на проходящей с 2 октября 2023 года по 28 марта текущего года выставке Expo 2023 Doha Азербайджан представлен национальным павильоном. Павильон Азербайджана организован Центром Гейдара Алиева совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

Отметим, что с 21 февраля в Катаре проходят Дни азербайджанской культуры, организованные Министерством культуры, которые продлятся до 24 февраля.