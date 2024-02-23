В доме-музее Кара Караева отметили 100-летие известного композитора Сулеймана Алескерова

22 февраля выдающемуся азербайджанскому композитору, дирижеру, педагогу, общественному деятелю, профессору, кавалеру ордена "Шохрат", народному артисту Сулейману Алескерову исполняется 100 лет.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в доме-музее Кара Караева, филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие.

Мероприятие, посвященное 100-летию видного композитора, открыла директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова.

Своими воспоминаниями о незабвенном музыканте поделились дочь Кара Караева Зулейха Караева-Багирова, заместитель директора музея Тарана Зейналова, бывшая ученица Сулеймана Алескерова.

Преподаватель фортепиано детской школы искусств номер 1 имени Сулеймана Алескерова Севда Гурбанзаде рассказала о жизни и творческом пути выдающегося композитора, его активном участии в развитии нашей музыкальной культуры, его репутации среди общественности как просвещенного интеллектуала, и его педагогической деятельности.

Мероприятие продолжилось красочной концертной программой, состоящей из произведений Сулеймана Алескерова, азербайджанской и мировой классики в исполнении учеников класса Севды Гурбанзаде.

Музыкальные выступления сопровождались слайд-шоу на основе богатых коллекций Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

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