В Русском доме в Баку прошел творческий вечер народного артиста России Петра Семака

Гостем Русского дома в Баку стал народный артист России, лауреат государственных премий СССР и России Петр Михайлович Семак - ведущий артист Национального драматического театра России (Александринского театра).

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), творческий вечер Петра Семака начался с представления фрагмента из его собственного моноспектакля "Классики в профиль". В этой работе артист обращается к малой прозе - рассказам Антона Чехова, Михаила Зощенко, Исаака Бабеля.

На вечере артист рассказал о работе актера над ролью и о личном опыте работы с разными режиссерами. Герой вечера исполнил произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Встреча состоялась в рамках образовательного проекта "Александринская театральная школа: развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ" под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра). Проект реализуется в Баку при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Русского дома в Баку.

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