The World of Hans Zimmer - наслаждение и погружение в мир кино и музыки

Новая программа The World of Hans Zimmer - музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора Tynda.music (Казахстана) была представлена во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Гостей вечера ждало наслаждение и погружение в мир кино и музыки, саундтреки из известных и любимых фильмов в исполнении коллектива сопровождались овациями. Можно было почувствовать всю мощь и красоту музыки Ханса Циммера, которая способна вызвать самые разные эмоции: от радости и восторга до грусти и тревоги.

Ханс Циммер - немецкий композитор и музыкальный продюсер, считается одним из самых успешных музыкантов современности. Двукратный лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался 12 раз), трёхкратный лауреат премии "Золотой глобус", четырёхкратный лауреат премии "Грэмми". Ханс Циммер был удостоен звезды на знаменитой Аллее славы в Голливуде. Его работы примечательны тем, что они сочетают звуки электронной музыки с традиционными оркестровыми аранжировками. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом, написал музыку к более чем 100 фильмам и мльфильмам. Многие киноленты Хансу удалось сделать узнаваемыми именно благодаря музыкальному сопровождению: "Интерстеллар", "Король Лев", "Начало", "Пираты Карибского моря", "Шерлок Холмс", "Темный рыцарь", "Дюна". "Последний самурай", "Гладиатор", "Человек дождя", "Перл-Харбор", "Код да Винчи", "Принц Египта", "Ангелы и демон ", "Принц Египта", "Кунг-фу панда" и другие.

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