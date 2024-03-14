Работы азербайджанских художников были представлены на коллективной международной выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция).

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Выставка была посвящена Международному женскому празднику - 8 Марта, и проходила при организации UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО).

В экспозицию вошли произведения художников из Азербайджана, Турции, Непала, Ливана, Китая. Свои работы представили азербайджанские художники Асмер Нариманбекова, Саида Фагала Ахверди, Рена Амрахова, Егяна Гусейнова, Лейла Алиева и ее ученики Инджи Нуриева и Салахельдин Мирзазаде.

Среди экспонируемых произведений удивительные по своей красоте цветочные и фруктовые натюрморты, завораживающие пейзажи, абстрактные картины, произведения, отражающие женские образы.

Отметим, что в организации выставки принимала участие Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова.

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