Шведский телеканал показал трехсерийный документальный фильм о братьях Нобель

На шведском телеканале SVT показана трехсерийная документальная драма продюсера Натали Регнер и режиссера Даниеля Оттоссона "Братья Нобель".

Как сообщает Day.Az, фильм снят шведской продюсерской компанией Storyfire на основе книги Бенгта Янгфельдта "Иммануил Нобель и сыновья - шведский гений в царской России", а также тысяч писем, архивных материалов, фотографий и интервью с экспертами и ныне живущими родственниками Нобелей. В нем рассказывается история трех поколений Нобелей, начиная от инженера, изобретателя, основателя промышленной династии и главы семейства Иммануила до внука Эммануила, нефтепромышленника и инженера.

Лента ближе знакомит зрителей с тремя братьями, Альфредом, Робертом и Людвигом, оставившими больший след в мировой истории благодаря своим всемирно известным изобретениям, рассказывает об их взлетах и падениях, личной жизни и взаимоотношениях братьев.

"Все знают, кем был Альфред, но не все знают, что это были четыре брата, создавшие международную промышленную империю", - говорит режиссер фильма.

Съемки начались в Карлскуге, в поместье Бьеркборн, являющемся последним шведским домом Альфреда Нобеля. Здесь же находится его лаборатория, где он разработал многие из своих изобретений.

Вскоре съемочная группа отправилась в Баку, чтобы отснять материал о годах жизни братьев, проведенных здесь.

Известно, что в поисках древесины для винтовочных прикладов Роберт Нобель в 1873 году оказался в Баку. Обнаружив здесь нефть, он уговаривает братьев вложить средства в нефтепромышленность, в результате чего была основана нефтяная компания "БраНобель". Благодаря находчивости Нобелей, в Баку был запущен первый в Российской империи нефтепровод с паровым насосом, а также создан первый в мире нефтеналивной танкер "Зороастр". Об этом и многом другом из жизни и деятельности братьев повествуется в киноленте.

Съемки в Баку велись в Гобустанском заповеднике и доме-музее братьев Нобель Villa Petrolea.

Отметим, что мировая премьера фильма состоялась ранее в Баку в Villa Petrolea по случаю 150-летия наследия братьев.

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