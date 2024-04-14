В Музее современного искусства открылась юбилейная выставка народного художника Гаюра Юнуса

В Музее современного искусства состоялось открытие юбилейной выставки всемирно известного мастера-живописца и народного художника Азербайджана Гаюра Юнуса "Богатство правой руки".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены 72 живописные и графические работы, созданные художником за последнее время. Эти произведения вдохновлены символическими элементами, отражающими богатые культурные истоки Азербайджана и исламского мира, и в сочетании с современной художественной техникой подчеркивают уникальный стиль Гаюра Юнуса.

Народный художник Гаюр Юнус в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказал, что выставка приурочена к его 75-летнему юбилею и проводится в Музее современного искусства во второй раз. Отметив, что на выставке представлены работы последних пяти лет, мастер кисти добавил, что среди них есть ценные картины: "Работы посвящены разным темам, но все они имеют как моральную, так и финансовую ценность. Также на выставке есть работы, которые не выставлялись на продажу".

Художник подчеркнул, что выставку по достоинству оценят любители искусства, искусствоведы, специалисты: "На следующей неделе планируется обсуждение выставки, где будет рассказано о каждом произведении в отдельности и о том, как оно создавалось".

По словам куратора выставки Расула Гасанова, Гаюр Юнус занимает важное место в азербайджанской живописи: "Глядя на работы художника, человек обретает внутренний покой. Его картины обладают приятной аурой. Гаюр Юнус - один из тех художников, которые имеют собственный почерк в исламском мире. Даже через сто лет во время представления азербайджанского, восточного искусства миру его произведения будут показаны одними из первых".

Выразив благодарность организаторам выставки, народный художник Гаюр Юнус добавил: "Надеюсь, что, увидев мои картины, зрители смогут проникнуться моими чувствами".

Гаюр Юнус родился в 1948 году в бакинском селе Амирджан. В 1971 году он окончил Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, а в 1977 году - Тбилисскую академию художеств. С 1980 года является членом Союза художников Азербайджана, удостоен премии "Хумай". Работы художника хранятся во многих престижных галереях, музеях и частных коллекциях по всему миру.

Выставка продлится до 30 апреля.

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