100-летие Сулеймана Алескерова: музыка, которая вдохновляет

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт учащихся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории. Концертная программа была посвящена 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, народного артиста Сулеймана Алескерова (1924 - 2000 годы), сообщает Day.Az.

В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Джалала Исмаилзаде, Асим Рзазаде, Наиля Новрасли, Абид Челебиев, Севиль Абдуллаева, Инджи Гасанлы, Мухаммед Джаббаров, Нурана Саламова, Фатех Искендер, Нихад Оруджев. Также на вечере выступил хор Гимназии искусств (художественный руководитель - Валида Джалилова).

На вечере прозвучали произведения композитора. Оркестр звучал потрясающе красиво, а юные солисты смогли передать характер музыки великого композитора, вдохновив своим прочтением слушателей.

В заключение внук Сулеймана Алескерова, заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов поблагодарил всех за внимание к творческому наследию композитора, а также выразил признательность организаторам мероприятия.

Отметим, что Сулейман Алескеров написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов.

Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз", снятому в 1964 году.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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