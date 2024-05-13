В Госфильмофонд Азербайджана поступили редкие архивные снимки Насибы Зейналовой

В Госфильмофонд Азербайджана поступили редкие фотодокументы из личного архива фотографа, ветерана киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Мамеда Бабаева, сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

На представленных фотодокументах запечатлён творческий коллектив фильма "Qayınana" (Свекровь) на Всесоюзном кинофестивале в городе Ашхабад в 1979 году.

На ценных архивных кадрах можно увидеть режиссера Гусейна Сеидзаде, актрису Насибу Зейналову и Танилю Ахмерову.

"Qayınana" - музыкальная комедия, снятая в 1978 году на киностудии "Азербайджанфильм" Гусейном Сеидзаде. В основе комедии лежит семейный конфликт на бытовую тему.

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