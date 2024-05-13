Мальдивы заинтересованы в культурном сотрудничестве с Азербайджаном

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился 13 мая с министром языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адамом Насиром Ибрагимом, прибывшим в Азербайджан для участия в официальной церемонии открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024".

Как сообщает Day.Az, министр Адиль Керимли поблагодарил гостя за участие в церемонии открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024".

Говоря о древней истории и богатой культуре города Шуша, министр рассказал об уроженцах края - выдающихся деятелях азербайджанской культуры и литературы.

Адиль Керимли отметил, что в этом году Азербайджан примет мероприятие мирового масштаба - 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). По словам министра, в рамках COP29 пройдут специальные дискуссии о влиянии изменения климата на культуру, а также о роли культуры в защите окружающей среды.

Министр языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адам Насир Ибрагим, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поздравил страну с организацией официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" на высоком уровне. Он также заявил, что его страна заинтересована в культурном сотрудничестве с Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями и об организации Дней культуры.

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