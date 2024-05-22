"Дарьянур" занял свое место среди экспонатов Музея ковра

21 мая в Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация ковра "Дарьянур" карабахской ковровой группы, воссозданного для Музея Яниса Акуратерса в Латвии.

Как передает Day.Az, директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, председатель Сейма Латвии Даига Миерина, директор Ассоциации мемориальных музеев Латвии Рита Меинерте и директор Музея Яниса Акуратерса Маира Валтере выступили на мероприятии. Они подчеркнули, что этот совместный проект, реализованный в соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджанским национальным музеем ковра и Ассоциацией мемориальных музеев Латвии в 2023 году является ценным вкладом в развитие культурных отношений между двумя странами. Также, было отмечено, что черно-белая архивная фотография ковра, хранящаяся в Музее Яниса Акуратерса была изучена азербайджанскими и зарубежными экспертами, в результате чего было определено, что это ковер "Дарьянур" карабахской группы, также были определены его материал, цвета, и размеры. Этот образец искусства, когда-то хранившийся в доме Яниса Акуратерса, был соткан в Отделе традиционных технологий АНМК.

Затем, при участии гостей, состоялась традиционная церемония срезания ковра со станка, представлены благодарственные грамоты сотрудникам, участвовавшим в создании ковра.

Руководитель проекта - директор Азербайджанского национального музея искусств, Заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

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