Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку

В Международном центре мугама в Баку при участии известного ханенде, педагога, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Агиля Меликова состоялось мероприятие в рамках проекта "Azərbaycan muğamı", сообщает Day.Az.

До начала программы директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде поздравил Агиля Меликова с присуждением ему персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики, и пожелал дальнейших творческих успехов.

Затем на литературно-художественном мероприятии был представлен мугам "Шур". В программе выступили ханенде Эльбрус Нифталиев и победители телевизионного конкурса мугама Хатаи Гаджиев и Вугар Абилов. Ханенде выступили в сопровождении инструментального коллектива под руководством Рашада Ибрагимова.

Выступление Агиля Меликова о художественно-эстетической, лирико-эмоциональной связи мугама и газели, содержании и образности газелей, их влиянии на музыку мугама было встречено слушателями с большим интересом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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