"NAĞILLAR" Франгиз Ализаде вызвала восторг слушателей в Лондоне

В одном из самых прославленных залов мира - лондонском Royal Festival Hall - состоялся вечер симфонической музыки под девизом Voices from East. Дирижер Кирилл Карабиц (Украина, Франция) уже много лет включает в концерты своих всемирных турне произведения Франгиз Ализаде, в том числе и NIZAMI Cosmology.

Неоднократно в его блестящей интерпретации звучало известное симфоническое полотно Nağıllar, написанное специально для Люцернского международного фестиваля. В Люцерне эта яркая симфоническая поэма была представлена маэстро Сюзанной Мяялки (Финляндия), вызвав тогда большой резонанс в международной прессе. С тех пор Nağıllar прочно вошла в репертуар многих прославленных дирижеров современности, среди которых Даниэль Кляйнер, Ян Дворак, Кристиан Сикорски, Мухай Танг и другие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, в интерпретации К.Карабица эта музыка в последнее время была исполнена с большим успехом в Америке, Франции, Германии, Монте Карло. Исполнение произведения азербайджанского композитора в Royal Festival Hall вызвало бурный восторг британской публики.

Представители английского музыкального издательства Boosey&Hawkes поделились впечатлениями: "Музыка прославленного современного композитора Франгиз Ализаде произвела настоящий фурор. В программе концерта она была единственной женщиной-композитором, но при этом ее музыка покорила захватывающим темпераментом, потрясающей динамикой и высоким профессионализмом. Кроме того, дирижер К.Карабиц перед исполнением Nağıllar выступил с небольшой аннотацией, что еще больше приблизило нас к воспрятию этого замечательного произведения современного симфонизма".

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