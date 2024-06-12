В Баку состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Рамиза Миришли

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Рамиза Миришли (16.05.1934-17.04.2015), сообщает Day.Az.

На открытии вечера народный артист Азербайджана, композитор Сардар Фараджев рассказал зрителям о жизни и творчестве Рамиза Миришли.

Обладавший широким творческим диапазоном Рамиз Миришли, использовав фольклорную и народную музыку, традиции национальной композиторской школы, еще более обогатил своими произведениями сокровищницу музыкальной культуры Азербайджана. Он обращался к самым различным жанрам, написал концерт для струнного квартета, тара и симфонического оркестра, симфонию для камерного оркестра, концерт и сюиты для оркестра народных инструментов, фортепианного трио, музыку к театральным постановкам и кинофильмам. Его многочисленные композиции на слова известных азербайджанских поэтов завоевали большие симпатии любителей искусства. Прививая любовь к родному краю и уважение к национальным ценностям, эти произведения имеют важное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

В сопровождении заслуженного коллектива Азербайджанского Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев, музыкальный руководитель - Махир Ордубади) выступили солисты - народные артисты Самир Джафаров, Гюльяз Мамедова, Симара Иманова, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Нурия Гусейнова, Бейимханым Велиева, Анар Шушалы, а также Талех Яхьяев, Рамазан Шарифзаде, Сабина Арабли, Камила Набиева, Вафа Везирова, Забита Алыева, Сархана Буньядзаде, которые представили слушателям всеми любимые произведения Мастера музыки.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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