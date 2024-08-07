Ризван Садырханов отмечает юбилей – как нефтяник из Баку покорил Италию

Мастер сцены, азербайджанский оперный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван (Ридван) Садырханов сегодня отмечает 75-летие, сообщает Day.Az.

Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности), профессиональный нефтяник, работал на производстве, в море, и параллельно учился в Музыкальном училище имени Асафа Зейналлы и затем в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, мечтая о творческом пути. В Азербайджанский государственный театр оперы и балета ему не удалось попасть, отказали. Но, веря в свои силы, в 1989 году он написал письмо президенту Италии, отправив ему свои музыкальные записи. Через три месяца его пригласили в итальянское посольство в Москве.

Ризван Садырханов: "Но мне было уже 39 лет, а в Академию вокального искусства в городе Озимо принимают теноров до 28 лет, а басов и баритонов - до 32 лет. У меня тенор, поэтому не было никаких шансов, но, видимо, мое выступление им очень понравилось, поэтому сделали исключение. После прослушивания меня от имени президента Италии пригласили на учебу в Академию. Успешно сдав экзамены, я был зачислен и через год получал специальную премию Оперного общества примерно в 1000 долларов".

Из 38 слушателей академии со всего мира он стал первым и единственным азербайджанцем, отобранным на всемирный конкурс теноров "Голоса Беньямино Джильи". Стал победителем и получил Кубок президента Италии за лучшее исполнение итальянских произведений. Причем был выбран лучшим среди 26 ведущих теноров мира и получил награду из рук легендарного оперного певца Франко Коррелли.

Далее были успешные гастроли по городам Италии, которая стала его вторым домом, о его успехе сообщало советское телевидение, где рассказывали о нефтянике из Азербайджана, поющем оперные арии. Итальянская академия доверила Садырханову отбор одаренных ребят на учебу в ней, среди которых были наши таланты Эльдар Алиев, Джавид Самедов, Азер Рзазаде.

Особенно знаменательно в творческой жизни Ризвана Садырханова то, что он стал автором первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада", которая была представлена в 2018 году на сцене Дворца Гейдара Алиева. В рок-опере использованы стихи мировых классиков на азербайджанском, русском, английском, итальянском, чешском и даже китайском языках.

Ризван Садырханов: "В 2015 году на фуршете после концерта в Кремлевском дворце, где была премьера сразу трех моих песен, речь зашла о музыке, и я сыграл и спел фрагмент оперы. Там находились члены правительства, депутаты, музыканты, мои друзья Андрей Дементьев и Иосиф Кобзон. Все стали интересоваться, что это за мелодия. И тогда Кобзон сказал: "Это можно поставить у нас, это очень интересная вещь". Но до премьеры оперы не дожили ни Андрей Дементьев, ни Иосиф Кобзон... Первые аккорды рок-оперы игрались дома у академика Рафаэля Гусейнова, который и стал соавтором рок-оперы. Все партии на азербайджанском языке - вступление и окончание - написаны на его стихи. Особую благодарность выражаю министерству культуры, режиссеру Ниджату Кязимову и хореографу Джамиле Байрамовой. Каждый внес свою лепту. "Возвращение Синдбада" получилось рок-оперой не просто мультикультурной, а народной мультикультурной".

Неоднократный победитель престижных вокальных конкурсов драматический тенор Ризван Садырханов выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. За годы творческой деятельности им выпущено около десяти дисков. В разные годы выступал на одной сцене с такими легендарными артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор многих песен, музыки к кинофильмам, произведений памяти Жан-Поля Бельмондо, Тото Кутуньо и т.д. Им написано около тысячи произведений, среди которых композиции на стихи азербайджанских классиков - Мехсети Гянджеви, Гатрана Тебризи, Шахрияра, Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Гусейна Джавида, Микаила Мушфига и др.

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