В Анкаре состоялась премьера фильма "Старые чемоданы", приуроченная ко Дню Победы

В Анкаре состоялась торжественная премьера фильма Саиды Хагвердиевой "Старые чемоданы", приуроченная 8 ноября - Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и Дню Государственного флага 9 ноября, сообщили Day.Az в пресс-службе картины.

Гала-вечер прошел в Центральном историческом зале Анкары - CSO Ada при поддержке Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма Турции, Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана, Ассоциации AHİD, а также муниципалитета Алтындаг, Университета Qazi, Всемирного союза женщин в Турции, организации женщин Çinar и других организаций.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представили культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, международных организаций, творческий коллектив картины.

На мероприятии под названием "Женщина, мир, победа", посвященной победе в Карабахской войне, также были представлены картины турецких мастеров кисти. На открытии минутой молчания почтена память шехидов, прозвучали гимны Турции и Азербайджана.

Фильм "Köhnə çamadanlar" был снят в 2021 году снят при совместном производстве RS Production, инклюзивного театра OYUN, Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Ранее был представлен в Баку, Нахчыване и Шамахе.

Фильм основан на реальных событиях, в нём рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет... Эти женщины - жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жёны, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединённые одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное - всегда с верой в Победу!

Премьера в Турции была встречена овациями. Выступившие высоко оценили картину, отметив ее душевность и реалистичность, харизматичность образов и главный посыл - веру в справедливость и следование цели - освобождению Карабаха от армянских оккупантов, несмотря на все беды и страдания, благодаря сильному духу и борьбе, единству государства и народа, героизму азербайджанского народа. Были подчеркнуты исторические связи между братскими Азербайджаном и Турцией, высказаны поздравления исторической победе Азербайджана.

Режиссёр-постановщик фильма - Саида Хагвердиева, автор сценария - Севда Солтанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссёр монтажа - Рза Алмаси Пегру, арт-директор - Таир Алиев, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова, исполнительные продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова, менеджеры Айнура Алекперова и Гюляр Малик.

В ролях - народные артисты Мамед Сафа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актёры - Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме, наряду с профессиональными актёрами, снялись участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.