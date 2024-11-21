Гости COP29 насладились концертом с произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт в рамках культурной программы, посвящённый 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист Агаверди Пашаев) под управлением дирижёра, заслуженной артистки Илахи Гусейновой и хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фкирета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия) выступили солисты - заслуженные артисты Чинара Муталлибова (канон), Рамиль Гасымов (тенор), Алмаз Оруджова, Эльдениз Мамедов, лауреаты Телевизионного конкурса мугама Забита Алиева (ханенде), Вяфа Везирова (ханенде), лауреаты международных конкурсов Талех Яхъяев (баритон), Фахри Казым-Ниджат (тенор), президентские стипендиаты Аида Рафиева, Севиндж Сафарова, Улдуз Мамедова, Фариз Гусейнов (кяманча), Натаван Гасанова (канон), Наргиз Муталлибова (флейта) и Рявана Гурбанова (ханенде).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

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