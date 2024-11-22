В Баку почтили память народного артиста Яшара Нури

В Баку почтили память народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Яшара Нури (1951-2012).

Как передает Day.Az, в двенадцатую годовщину со дня смерти представители Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА), актеры Государственного академического национального драматического театра, близкие и родные посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтив память народного артиста. Выступившие председатель СТДА, народный артист Гаджи Исмайлов, заместитель председателя, народный артист Ильхам Намиг Кямал рассказали о жизни и творчестве артиста, внесшего большой вклад в развитие национальной культуры. Было отмечено, что Яшар Нури создал галерею ярких и колоритных образов, которые навсегда останутся в памяти зрителей. Это были разноплановые образы - от трагических до комедийных, и каждый из них был воплощен с большим мастерством. Вдова артиста Рагима Нуриева выразила признание за добрую память.

Яшар Нури родился 3 сентября 1951 года в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. На сцену впервые вышел в возрасте 11 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле "Чья это свадьба?" на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Во время учебы в бакинской школе №173 участвовал в постановках драмкружков. В 1968 году поступил на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств - на курс известных педагогов Рзы Тахмасиба и Алигейдара Алекперова. За время учебы сыграл роли в спектаклях "Севиль" (Балаш), "Свадьба" (Салманов), "Без вины виноватые" (Незнамов) и других.

В 1974 году был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического драматического театра (ныне - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За годы работы в театре Яшар Нури создал незабываемые образы, в числе которых Салман ("Сборище сумасшедших"), Мешеди Орудж ("Мертвецы"), Абдулали бек ("Севиль"), Агамуса Нагиев ("Меценат"), Рахман ("Вопль") и многие другие. Он снялся в таких известных фильмах, как "День рождения", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Все к лучшему", "Проверка", в телеспектаклях "Полштата", "Глазной врач" и других.

Яшар Нури скончался 22 ноября 2012 года после продолжительной болезни.