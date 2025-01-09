В Баку представлен фильм-сказка "Инклюзивное волшебство" с участием солнечных детей

В CineMastercard состоялась презентация художественного фильма-сказки "Marytale. Inkluziv Möcüzələr" (Инклюзивное волшебство), созданного по мотивам сказки "Мэри на каникулах" из сборника "Маджента" члена Союза писателей Азербайджана Сабины Зулаловой, сообщает Day.Az.

Детей с синдромом Дауна не зря стали называть "солнечными детьми", так как они очень улыбчивые и добрые. Конечно, им требуется много внимания и заботы, и если синдром развивается в легкой форме, а ребенку постоянно оказывается комплексная помощь, то это поспособствует интеграции в общество. Есть много примеров, когда люди с синдромом Дауна добивались успехов, создавали семью, получали профессию и т. д. Среди известных личностей - чемпионка мира по плаванию Мария Ланговая, актеры Дэнни Алсабаг, Джейми Брюэр, Крис Берк, Паскаль Дюкенн, скульптор Джудит Скотт, художник Раймонд Ху и другие. Кстати, Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) отмечается 21 марта и эта дата была выбрана не случайно - она является символическим обозначение самого синдрома Дауна, трисомии 21-й хромосомы.

В фильме приняли участие известные актеры, в том числе народная артистка Гамида Омарова и Азер Айдемир. Режиссером и главной героиней стала сама Сабина Зулалова. Это уже третья ее работа в сфере кино, ранее были сняты короткометражные фильмы "Не кино" и "İki Cahan" и несколько видеопроектов, среди которых "Yaşadaq" (против селективных абортов) и "Yeddi gözəl" (посвящение великому поэту философу Низами Гянджеви).

В фильме приняли участие дети с синдромом Дауна - Исмаил, Зарифа и Аян. Инклюзивную роль глухонемой художницы исполнила дочь Сабины - Саима Мадатова, которая также является сценаристом и переводчиком субтитров фильма. Съемки проведены в Габале и Баку.

Над фильмом работали: второй режиссер Вюсал Хамдуллаев, операторы Эмин Фараелиев, Орхан Гурбанов, звукорежиссер Рамал Рустамли, монтажер Эльнур Эйтирамоглу, композиторы Имруза Гусейнова и Лейла Мамедова.

Выступившие заслуженный деятель искусств Огтай Бабазаде, актер Азер Айдемир, депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров, руководитель благотворительного проекта "Ümidlə gəl" Гаджи Гулиев, врач-педиатр Реабилитационного центра для лиц с синдромом Дауна Кенуль Сулейманова отметили важность реализации проекта в поддержке интеграции в общество детей с синдромом Дауна, раскрытия их творческого потенциала. На мероприятии были представлены выступления воспитанников Реабилитационного центра для лиц с синдромом Дауна.