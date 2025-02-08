В Баку впервые выступил корейский музыкант Чонг-хуна Бэ

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся прекрасный музыкальный вечер с участием корейского дирижёра Чонг-хуна Бэ и Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Впервые выступивший в Баку Чон-хун Бэ представил самобытный, оригинальный стиль исполнения. Единство между дирижёром и оркестром свидетельствовало о мастерском исполнении произведений.

В программе прозвучали фрагменты из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, симфония "Низами" Фикрета Амирова, а также серенада для струнного оркестра (C-dur, op. 48) Петра Чайковского.

Маэстро продемонстрировал высокий профессионализм в исполнении произведений азербайджанских композиторов. Особенно следует отметить, что для постижения глубины нашей музыки и осознания её гениальности недостаточно одного лишь мастерства - важны также эмоциональная подготовка и опыт. Вдохновлённый Чон-хуном Бэ оркестр завершил своё блестящее выступление под бурные аплодисменты публики.

Фото - Кямран Багиров

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