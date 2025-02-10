Музыка азербайджанского композитора представлена в Японии

В одном из крупнейших японских музыкальных центров YAMAHA MUSIC Yokohama Minatomirai 9 февраля состоялся концерт на тему "Знакомство с музыкой азербайджанского композитора Кара Караева". В истории YAMAHA - это первое музыкальное мероприятие, посвященное музыке азербайджанского композитора.

Как сообщает Day.Az, инициатором проекта и исполнителем выступила Гюльнара Сафарова - азербайджанская пианиста, живущая в Японии. Организатором концерта стала компания YAMAHA при поддержке нотного издательства ZEN-ON, которое занимается изданием нот Кара Караева в Японии.

В течение дня концерт был проведен дважды, и оба раза он прошел при аншлаге. Также в день концерта были успешно распроданы выставленные на продажу ноты произведений Кара Караева.