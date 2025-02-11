В Омане прошли триумфальные показы балета "1001 ночь" Фикрета Амирова

В Королевском оперном театре Маскат в Омане с триумфом прошли показы балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "1001 ночь" в постановке известного хореографа Эльдара Алиева, сообщил Day.Az главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

В спектаклях принимали участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Эйюба Гулиева.

"Все билеты на спектакли были проданы за несколько месяцев до премьеры, что говорит о большом интересе публики к спектаклю. Это было первое исполнение азербайджанского балета в стенах Королевского театра в Маскате. В начале 2025 года версия балета "1001 ночь" хореографа Эльдара Алиева вошла в число трёхсот лучших спектаклей страны в конкурсе "Золотой фонд театральных постановок", - сказал Эйюб Гулиев.

В главных партиях выступили ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Сергей Уманец, Лада Сартакова, Шизуру Като, Саки Нисида, Юрий Зиннуров, Сергей Аманбаев, Денис Клепиков, Александра Шалимова, Георгий Стельмах, Дарья Тихонова. Партию сопрано с большим вдохновением представили Самира Галимова и Анастасия Кикоть. А на азербайджанском национальном инструменте - таре с большим мастерством выступили Рамин Азимов и Надежда Медведева. После спектакля генеральный директор Королевского оперного театра в Омане Умберто Фанни, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов, известный итальянский продюсер Роберто Джавинарди поздравили творческий коллектив с большим успехом.

Впервые балет "1001 ночь" в постановке Эльдара Алиева был показан на Ближнем Востоке в декабре 2023 года в столице Катара Дохе. Балет имел большой успех. Неизменно тёплый приём публики сопровождает "Тысячу и одну ночь" на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Большого театра в России, Пекинского центра исполнительских искусств в Китае, Национальном оперном театре Болгарии в Софии, Государственном театре оперы и балета Татарстана.