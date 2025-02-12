Азербайджанское танцевальное искусство с Руфатом Халилзаде

В рамках проекта "Друг мастера" Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Азербайджанской государственной детской филармонии и Центральной школы искусств имени Гара Гараева состоялась встреча с художественным руководителем Государственного ансамбля танца, народным артистом, хореографом Руфатом Халилзаде, передает Day.Az.

Выступившие и.о. MEMIM Вугар Гумбатов, директор Детской филармонии Диляра Алиева и директор Центральной школы искусств Кенуль Гусейнова подчеркнули важность проекта с точки зрения приобщения детей и молодежи к искусству.

Руфат Халилзаде рассказал об истории и развитии хореографии, национального танцевального исполнительского искусства, сохранении национальных традиций и ценностей в современных реалиях, методах обучения, особенностях национальных танцевальных костюмов и аксессуаров, повышении интереса молодежи к национальным танцам.

На встрече были представлены танцевальные композиции в исполнении юных талантов Азербайджанской государственной детской филармонии и Центральной школы искусств имени Гара Гараева, а также солистов Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Мероприятие прошло в формате мастер-класса, хореограф ответил на многочисленные на вопросы участников.

Проект реализуется в целях популяризации культуры, стимулирования творческого потенциала детей и молодежи, организации плодотворного обмена опытом выдающихся деятелей культуры с молодыми талантами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.