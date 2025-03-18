Отмечен двойной юбилей режиссера Агалара Идрисоглу

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя прошел вечер, посвященный 75-летию режиссера-постановщика, писателя и драматурга, заслуженного деятеля искусств Агалара Идрисоглу и 50-летию его творческой деятельности, сообщает Day.Az.

Выступившие народные поэты Нариман Гасанзаде и Сабир Рустамханлы, писатель-публицист Гумбат Гасаноглу, художник Гусейн Миртегеви поздравили юбиляра, отметив его большой вклад в развитие национальной литературы и театрального искусства.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов наградил юбиляра медалью "Teatr fədaisi". В постановке Агалара Идрисоглу был показан спектакль по пьесе болгарского драматурга Панчо Панчева "Сказка о четырех близнецах".

Агалар Идрисоглу родился 16 марта в селе Дигах Масаллинского района. Выпускник факультета актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзаги Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссерского факультета Государственного института театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС) в Москве. С 16 лет в творчестве, посвятил театральному искусству более 50 лет жизни. Сыграл роли более чем в 40 спектаклях, поставил более 140 спектаклей по произведениям азербайджанских и мировых классиков, современных авторов. 26 лет работал главным режиссером, художественным руководителем и директором Сумгайытского молодежного народного театра, Агдамского государственного драматического театра имени Абдуррагим-бека Хагвердиева, Сумгайытского государственного музыкально-драматического театра имени Гусейна Араблинского, Азербайджано-Дагестанской интернациональной театральной труппы. Был секретарем Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор более двадцати книг, сценариев более 20 театральных постановок, более 150 рассказов, автор очерков, элегий, притч, более 1500 статей, интервью, публицистических сочинений, рецензий, научных, исторических статей. Перевел на азербайджанский язык 10 пьес народов мира. Лауреат национальных и международных премий.