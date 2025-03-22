В Баку состоялась церемония закрытия проекта "Академия искусств детей шехидов"

В Международном центре мугама состоялась церемония закрытия проекта "Академия искусств детей шехидов", организованного ОО Поддержки семей шехидов "Zəfər" при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

В рамках мероприятия в фойе была представлена выставка работ членов академии.

На открытии председатель "Zəfər" Севиндж Ализаде, вдова шехида, полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджова, в своем выступлении подчеркнула, что государство уделяет особое внимание и заботу к детям из семей шехидов. Было отмечено, что целью проекта является содействие развитию детей шехидов в области искусства, раскрытие творческого потенциала и поддержка интеграции в общество.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что знания и навыки, полученные участниками академии, окажут важное влияние на их дальнейшее развитие.

Директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, доктор философии по искусствоведению Кенуль Гусейнова, вдова шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева, говоря об эмоциональной стороне проекта, оценила проект как инициативу, которая проливает свет на духовный мир детей шехидов.

В рамках проекта "Академия искусств детей шехидов", который длился три месяца, участники приняли участие в занятиях, проводимых в Центральной школе искусств имени Гара Гараева профессиональными тренерами - художницей Нигяр Шихалиевой и учителем вокала Региной Меджидовой.

В художественной части были представлены совместные выступления членов музыкальной группы академии и известных мастеров искусств, среди которых были народная артистка Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Сайяр Байрамова, Илькин Ахмедов и Агшин Абдуллаев. Хор академии "Qəhrəman övladıyıq" исполнил композицию "Vətən övladları" (Дети Родины"), написанную на слова народного поэта Вахида Азиза Кенуль Гусейновой.

В завершение церемонии состоялась церемония награждения детей шехидов, успешно окончивших Академию.