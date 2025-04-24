В Бишкеке состоялся праздничный вечер классического искусства Азербайджана

В Бишкеке состоялся торжественный концерт, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли, проведенный в рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, организованных министерством культуры Азербайджана с 20 по 25 апреля, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В связи с юбилеем великого азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, выдающегося музыковеда, учёного, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля Узеира Гаджибейли, имеющего исключительные услуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана, по всей стране и за её пределами проходят различные мероприятия.

В Национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестре имени А. Джумаханова (Кыргызстан) под управлением главного дирижёра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступили азербайджанские мастера искусств. На вечере прозвучали произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Эльмиры Назировой, Муслима Магомаева, кыргызского классика Калыйа Молдобасанова.

Выступили заслуженные артисты, вокалисты Наргиз Керимова, Хайям Мустафазаде, лауреаты международных конкурсов - пианистка Саида Тагизаде, исполнительница Фатима Джафарзаде, солисты Национального академического театра оперы и балета Кыргызстана Самира Маматова и Мурат Дервишалиев. Среди ведущих вечера - Салех Багиров.

Все выступления были встречены бурными аплодисментами кыргызской публики.